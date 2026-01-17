На фронте погибла медик из Краматорска Ольга Новикова

Бывшая заведующая стоматологией Краматорской городской больницы Ольга Новикова присоединилась к армии в 2024 году (Фото: КНП Городская больница 2 г. Краматорск / Facebook)

На фронте погибла 52-летняя медик, защитница из Краматорска Ольга Новикова. Об этом 16 января сообщил Краматорский городской совет.

Ольга погибла во время эвакуации раненых с поля боя. В машину, где она находилась, попал российский дрон.

Ольга Новикова присоединилась к Силам обороны в 2024 году. До этого была заведующей стоматологическим отделением Краматорской городской больницы № 2.

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У защитницы остались трое сыновей.

