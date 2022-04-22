«Не сломаюсь никогда»: медик полка Азов опубликовал эмоциональный пост из осажденного Мариуполя — фото дня 22 апреля, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Несмотря на критическую ситуацию, медик Азова не теряет решимости (Фото:dr.livese/Instagram)

Несмотря на критическую ситуацию в осажденном РФ Мариуполе, украинские военные медики продолжают выполнять свой долг.

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Одним из них является боец полка Азов, который спасает защитников города и его мирных жителей в, казалось бы, невыносимых условиях, не теряя при этом решимости.

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«Передайте моей маме слова — я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда», — написал он у себя в Instagram, проиллюстрировав свой эмоциональный пост символическим и мотивирующим фото.

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