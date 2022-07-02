В Украине начался новый этап медреформы: какие изменения ждут украинцев 2 июля, 17:54 Сеть украинских больниц поделят на госпитальные кластеры (Фото:Минздрав/Facebook)

С июля в Украине начался новый этап медицинской реформы — инфраструктурный.

Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что согласно новому подходу сеть учреждений здравоохранения в области, объединенная в один госпитальный округ, будет дополнительно поделена на госпитальные кластеры.

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При этом будет учитываться следующее:

границы административно-территориальных единиц;

географические особенности региона и состояние автомобильных дорог;

текущие и прогнозируемые демографические характеристики численности населения, структура заболеваемости и смертности;

оптимальные клинические маршруты пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи, основанные на принципах доказательной медицины;

нагрузка на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Согласно видам медицинской помощи, предоставляемой в учреждениях здравоохранения госпитального кластера, сеть медучреждений разделят также на сверхкластерные, кластерные и общие больницы.

«Мы начинаем инфраструктурный этап реформы здравоохранения и окончательно прощаемся с „совком“, как в подходах к формированию сети больниц, так и в визуальном восприятии самих больниц и их материально-техническом оснащении. Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть. И именно на эти больницы и на это оборудование будет сфокусирован приоритет в плане восстановления Украины», — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, простейшие случаи будут лечить как можно ближе к пациенту, в общих больницах. Такие больницы будут размещаться из расчета одно медицинское учреждение на 50—80 тысяч населения.

В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги.

«Новый подход также предусматривает, что медицинские учреждения будут обеспечиваться оборудованием в соответствии со своим уровнем в госпитальном округе. Не должно быть ситуаций, когда в общую больницу устанавливают дорогой ангиограф, которому место в кластерном заведении», — пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что госпитальное планирование позволит упростить доступ пациента к медицинским услугам, улучшить их качество и эффективно использовать ресурсы.

В апреле 2018 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы — украинцы начали подписывать декларации с семейными врачами.

Через два года стартовал второй этап медицинской реформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, перешли на работу по принципу «деньги ходят за пациентом».

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