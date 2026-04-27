Украинец побил рекорд канадского актера и артиста, который получил мировую славу благодаря экстравагантным татуировкам, которые покрывали почти все его тело (90%) и изображали скелет человека Рика Дженеста.

Об этом сообщает украинский деятель и руководитель Национального реестра рекордов Украины Ляна Ветрова в своих соцсетях.

Новым рекордсменом стал 28-летний медбрат Олег Карпа из Дрогобыча Львовской области. Он создал на своем теле наглядное пособие по анатомии скелета, отмечает деятельница.

Реклама

«Вместе с врачом-патологоанатомом мы три часа считали татуировки изображений костей, изучая каждый сантиметр тела Олега. Это вам не селфи в зеркале сделать», — добавляет Ветрова.

28-летний рекордсмен Олег Карпа / Фото: Ляна Ветрова/Facebook

Татуировки фактически дублируют реальное строение скелета. Врач подтвердил, что каждое тату соответствует изображению реальной кости. Всего на теле Карпы насчитали 230 татуировок на теле в виде костей — у предыдущего рекордсмена Рика Дженеста было 139 костей.

«Для тех, кто по анатомии помнит цифру 206, объясню: мы зафиксировали рекордную анатомическую детализацию — здесь и сесамовидные кости, и мельчайшие кости пястья, плюсны и фаланг пальцев (что обычно не учитывается в упрощенных анатомических моделях) — ювелирная научная точность», — объясняют в публикации.

Парень покрыл татуировками все тело, однако лицо «оставил чистым» — так он «оберегает нервную систему бабушек на лавочках у подъезда». «Поэтому пока соседи видят просто вежливого парня, мы с врачом зафиксировали на его теле настоящую живую анатомию. Выглядит это невероятно», — добавляет руководитель Национального реестра рекордов.

Олег Карпа является медбратом судебно-медицинской экспертизы, работает в морге и параллельно развивает направление танатопрактики в Украине, проводя онлайн и офлайн курсы.