Медаль чуваку: Соцсети поддержали пьяного автомойщика, разбившего Mercedes Медведчука

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Некоторые предположили, что виновника ДТП ждет
Фото: espreso.tv

Некоторые предположили, что виновника ДТП ждет "расправа"

Кум президента РФ Владимира Путина и лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук оказался в центре внимания пользователей соцсетей из-за аварии, в которую попал его автомобиль Mercedes G-Class в Подольском районе Киева.

Согласно имеющимся данным, когда его жена Оксана Марченко пригнала машину на автомойку, один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал ее, после чего попал в серьезное ДТП.

В результате происшествия автомобиль Медведчука получил серьезные повреждения. Впрочем, судя по реакции на инцидент в соцсетях, сочувствия ему со стороны граждан ждать не стоит.

"Прицепились к автомойщику... Шо, у Медведчука машин мало? Ему кум еще подгонит", - иронизируют пользователи.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука.

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