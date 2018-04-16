Медаль чуваку: Соцсети поддержали пьяного автомойщика, разбившего Mercedes Медведчука

Кум президента РФ Владимира Путина и лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук оказался в центре внимания пользователей соцсетей из-за аварии, в которую попал его автомобиль Mercedes G-Class в Подольском районе Киева.
Согласно имеющимся данным, когда его жена Оксана Марченко пригнала машину на автомойку, один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал ее, после чего попал в серьезное ДТП.
В результате происшествия автомобиль Медведчука получил серьезные повреждения. Впрочем, судя по реакции на инцидент в соцсетях, сочувствия ему со стороны граждан ждать не стоит.
"Прицепились к автомойщику... Шо, у Медведчука машин мало? Ему кум еще подгонит", - иронизируют пользователи.
У Києві п'яний працівник автомийки розбив Mercedes Медведчука— Шпальти Перемоги (@ignasio_y) 16 апреля 2018 г.
Емпіричним шляхом встановено, що у простого мийника яйця більші ніж у СБУ, ГПУ та сайту "Миротворець" разом узятих
медаль чуваку.... он больше сделал против Медведчука чем вся госмашина Украини— грек (@srek8) 16 апреля 2018 г.
Это он сделал в рамках проведения акции протеста против антиукраинской политики кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука. Чувак заслужил, как минимум, орден. https://t.co/JWm2TVS8WQ— Игнат (@Mrignats) 16 апреля 2018 г.
Задачка:— Andriyak (@Andriyak) 16 апреля 2018 г.
Дано:
1. П'яний працівник автомийки
2. Розбитий ним гелік, за надійною інфою, зареєстрований на Медведчука
Питання: Скільки ще проживе автомийник і скільки залишиться органів у його тілі? ???????????? https://t.co/OnzS3EoQpx
В Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука - могла бы быть хорошая новость...если бы разбил с Медведчуком..— bolotina tatyana (@bolotinatatyana) 16 апреля 2018 г.
И смех, и грех.— Бильбо Сумкин (@pullover_) 16 апреля 2018 г.
лучше б угнали самого медведчука— УКР техно (@Techno_Dancer__) 16 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука.
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