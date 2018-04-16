Медаль чуваку: Соцсети поддержали пьяного автомойщика, разбившего Mercedes Медведчука

Кум президента РФ Владимира Путина и лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук оказался в центре внимания пользователей соцсетей из-за аварии, в которую попал его автомобиль Mercedes G-Class в Подольском районе Киева.

Согласно имеющимся данным, когда его жена Оксана Марченко пригнала машину на автомойку, один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал ее, после чего попал в серьезное ДТП.

В результате происшествия автомобиль Медведчука получил серьезные повреждения. Впрочем, судя по реакции на инцидент в соцсетях, сочувствия ему со стороны граждан ждать не стоит.

"Прицепились к автомойщику... Шо, у Медведчука машин мало? Ему кум еще подгонит", - иронизируют пользователи.

У Києві п'яний працівник автомийки розбив Mercedes Медведчука



Емпіричним шляхом встановено, що у простого мийника яйця більші ніж у СБУ, ГПУ та сайту "Миротворець" разом узятих — Шпальти Перемоги (@ignasio_y) 16 апреля 2018 г.

медаль чуваку.... он больше сделал против Медведчука чем вся госмашина Украини — грек (@srek8) 16 апреля 2018 г.

Это он сделал в рамках проведения акции протеста против антиукраинской политики кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука. Чувак заслужил, как минимум, орден. https://t.co/JWm2TVS8WQ — Игнат (@Mrignats) 16 апреля 2018 г.

Задачка:

Дано:

1. П'яний працівник автомийки

2. Розбитий ним гелік, за надійною інфою, зареєстрований на Медведчука



Питання: Скільки ще проживе автомийник і скільки залишиться органів у його тілі? ???????????? https://t.co/OnzS3EoQpx — Andriyak (@Andriyak) 16 апреля 2018 г.

В Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука - могла бы быть хорошая новость...если бы разбил с Медведчуком.. — bolotina tatyana (@bolotinatatyana) 16 апреля 2018 г.

И смех, и грех. — Бильбо Сумкин (@pullover_) 16 апреля 2018 г.

лучше б угнали самого медведчука — УКР техно (@Techno_Dancer__) 16 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный работник автомойки разбил Mercedes Медведчука.