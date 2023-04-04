Пикник или картошка. Какой будет погода в первые дни мая

4 апреля, 11:22
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Солнечные и теплые первые дни мая (Фото:Karolina Grabowska / pexels)

Солнечные и теплые первые дни мая (Фото:Karolina Grabowska / pexels)

Дождливый и преимущественно пасмурный апрель закончится потеплением, а первые дни мая можно будет встретить на природе.


Начало мая, как и весь месяц в целом, будет сухим и солнечным. Средняя температура воздуха по всей территории Украины будет +9+22 градуса. Погода позволит провести врем на свежем воздухе — побывать на пикнике или посадить картошку.

Видео дня

В Киеве в первые дни мая ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +18+20 градусов, ночная +10+11 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове первого мая переменная облачность, кратковременный дождь. Второго мая ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +17+19 градусов, ночная +10 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре первого мая ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +17+20 градусов, ночная +11+12 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе в первые дни мая ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +19+21 градус, ночная +12 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове в первые дни мая ожидается ясная и солнечная погода. Дневная температура воздуха +19+21 градус, ночная +9+11 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Весна Погода погода в Украине потепление

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