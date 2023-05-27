Экс-посол США в России советует начать учить украинский 27 мая, 11:33 Макфол в 2011—2014 годах был послом Штатов в Москве (Фото:michaelmcfaul.com)

В Соединенных Штатах Америки должны углубить украинские студии, так как вскоре Украина станет одной из ключевых стран ЕС и НАТО.



Об этом во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности сказал Майкл Макфол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011—2014 годах.

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Он отметил, что после распада СССР в США стали гораздо меньше внимания уделять изучению отдельных стран, ранее находившихся под оккупацией России.

«У нас были достаточно московоцентрические взгляды. Так же и в академических кругах. Я профессор Стэнфордского университета, и скажу вам, что у нас нет кафедры украинистики. И это позор, это очень неправильно. Если у кого-то есть миллионы долларов, которые можно вложить в хорошее дело, свяжитесь со мной, мы должны подумать об этом. И я не шучу», — сказал он.

Макфол убежден, что западный мир, в частности США, должен «деколонизировать» взгляд на этот регион «не только в нашей политике, но и в том, как мы преподаем его историю и так далее».

«Я знаю, что Тимоти Снайдер работает над этим вопросом, но в целом это гораздо более широкая проблема, поскольку Украина станет одной из важнейших стран в Европе, одной из важнейших стран Евросоюза и НАТО. Поэтому мы, в частности в США, должны начать понимать Украину во всех ее проявлениях, во всех измерениях, а не только как страну, расположенную где-то рядом с Россией», — резюмировал он.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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