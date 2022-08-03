Полиция Майами передаст Ирпеню оружие, которое выкупили у американцев 3 августа, 02:50 Оружие было куплено в рамках акции Guns 4 Ukraine (Фото:Александр Маркушин/Telegram)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что уже на этой неделе полиция Майами передаст городу 167 единиц огнестрельного оружия.



Оружия для украинцев было выкуплено у американцев в рамках акции Guns 4 Ukraine. Всем, кто уже принял участие в акции, заплатили от 50 до 200 долларов за одну единицу оружия.

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«Сейчас юридическая процедура передачи оружия Ирпеню завершается. Получена соответствующая лицензия и необходимые разрешения. Фактически сегодня мы нарабатываем модель по которой, я искренне верю, в дальнейшем Ирпень и другие города Украины смогут получать оружие для своей обороны. В частности, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон», — заявил Маркушин.

Огнестрельное оружие передадут полицейским и бойцам территориальной обороны в Ирпене.

2 августа стало известно, что Ирпень Киевской области и американский Майами станут городами-побратимами.

Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, соответствующее решение о таких намерениях было принято во вторник, 2 августа, на сессии горсовета. В Майами такое же решение было принято в конце июля.

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