Если ВСУ пойдут в наступление. Maxar показал укрепление «вагнеровцев» возле Горского 22 октября, 04:57 Так называемое укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид. (Фото:Maxar Technologies)

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что российские наемники построили 2-километровую так называемую «линию Вагнера» возле города Горское Луганской области. Это «вторая линия обороны».

Об этом пишет CNN со ссылкой на фотографии Maxar Technologies.



Отмечается, что укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят любую украинскую технику и танки от продвижения на восток. За противотанковыми укреплениями расположен большой ров».

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Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

По данным российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если ВСУ попытаются прорваться в этом районе.

При этом CNN отмечает, что хоть укрепление и может помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепления, простирающиеся всего на 1,6 километра.

Пропагандистские СМИ агрессора также пишут, что «вагнеровцы» продолжат строительство своей «линии» от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска, что составляет более 200 километров.

В то же время, дополнительные спутниковые снимки, рассмотренные CNN, не показали вдоль запланированной «линии Вагнера» никаких других сооружений.