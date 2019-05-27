МАУ «забыла» в аэропорту Борисполь часть пассажиров, которые летели в Одессу Сегодня, 11:06 364 Цей матеріал також доступний українською Александра Коровник/Facebook Часть пассажиров не смогла вылететь из Киева в Одессу Александра Коровник/Facebook

Около 30 пассажиров рейса PS55 Киев — Одесса авиакомпании МАУ осталась в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.

Об инциденте пострадавшие пассажиры рассказали в соцсетях.



«На посадку в Киеве пришла вовремя. Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история „на миллион“ — автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: „Все выходим обратно, самолет без вас улетел“. Как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу», — рассказала пассажирка Александра Коровник.

Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в МАУ, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

«Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы», — отметили в авиакомпании.

Фото: Facebook

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Аэрохендлинг, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя, сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

Фото: Facebook

«Предварительный диагноз — микроинсульт», — написал он.

Части пассажиров поменяли билеты на другой рейс Киев-Одесса и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.