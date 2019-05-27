Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

МАУ «забыла» в аэропорту Борисполь часть пассажиров, которые летели в Одессу

Сегодня, 11:06
364
Цей матеріал також доступний українською
МАУ «забыла» в аэропорту Борисполь часть пассажиров, которые летели в Одессу - фото

Александра Коровник/Facebook

Часть пассажиров не смогла вылететь из Киева в Одессу

Около 30 пассажиров рейса PS55 Киев — Одесса авиакомпании МАУ осталась в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.

Об инциденте пострадавшие пассажиры рассказали в соцсетях.

«На посадку в Киеве пришла вовремя. Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история „на миллион“ — автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: „Все выходим обратно, самолет без вас улетел“. Как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу», — рассказала пассажирка Александра Коровник.

Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в МАУ, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

«Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы», — отметили в авиакомпании.

Фото: Facebook

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Аэрохендлинг, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя, сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

Фото: Facebook

«Предварительный диагноз — микроинсульт», — написал он.

Части пассажиров поменяли билеты на другой рейс Киев-Одесса и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.

Теги:   Одесса Борисполь МАУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Сегодня, 11:58

img
Дефолт — это глобальный кризис. Рядовые граждане окажутся на грани выживания — Гройсман
Финансы

Сегодня, 10:36

img
Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году — ВВС
Геополитика

Сегодня, 02:14

img
В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
13282
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
12735
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
10765