МАУ выплатит компенсацию пассажирам, которых «забыли» в аэропорту Борисполь
Компания Международные авиалинии Украины выплатит по 250 евро компенсации каждому пассажиру, который не смог улететь в Одессу.
Как сообщили в пресс-службе компании, пассажирам также вернут стоимость неиспользованных билетов.
В МАУ также обвинили в ситуации обслуживающую компанию Аэрохендлинг.
По факту инцидента ведется служебное расследование.
«Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице», — добавили в МАУ.
Накануне около 30 пассажиров рейса PS55 Киев — Одесса авиакомпании МАУ остались в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.
В МАУ объяснили ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.
В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Аэрохендлинг, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя, сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.