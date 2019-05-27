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МАУ выплатит компенсацию пассажирам, которых «забыли» в аэропорту Борисполь

Сегодня, 16:37
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МАУ выплатит компенсацию пассажирам, которых «забыли» в аэропорту Борисполь - фото

Александра Коровник

МАУ обвинила в инциденте обслуживающую компанию

Компания Международные авиалинии Украины выплатит по 250 евро компенсации каждому пассажиру, который не смог улететь в Одессу.

Как сообщили в пресс-службе компании, пассажирам также вернут стоимость неиспользованных билетов.

В МАУ также обвинили в ситуации обслуживающую компанию Аэрохендлинг.

По факту инцидента ведется служебное расследование.

«Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице», — добавили в МАУ.

Накануне около 30 пассажиров рейса PS55 Киев — Одесса авиакомпании МАУ остались в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.

В МАУ объяснили ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Аэрохендлинг, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя, сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

Теги:   Компенсация Киев Одесса Пассажиры Борисполь МАУ

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