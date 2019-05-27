МАУ внесла в «черный список» пассажирку, которая устроила драку во время посадки самолета Сегодня, 10:57 331 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Lady Varvara/YouTube Женщина била других пассажиров ногами Скриншот с видео Lady Varvara/YouTube

Компания Международные авиалинии Украины внесла в «черный список» пассажирку, которая устроила драку на борту самолета во время посадки.

Как сообщили в пресс-службе МАУ, 17 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила драку. Она била других пассажиров и грубо разговарила с представителями экипажа. Самолет выполнял рейс Барселона-Киев.

В Сети появилось видео инцидента. На нем видно, что пассажирку пытались успокоить, однако она продолжала вести себя неадекватно.

После прилета в Киев женщину передали полиции. Экипаж самолета составил Акт о правонарушении на борту воздушного судна и передал его правоохранителями.

Авиакомпания МАУ внесла хулиганку в список нежелательных пассажиров, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. В дальнейшем ей будет отказано в осуществлении перелетов по всей разветвленной маршрутной сети МАУ", -добавили в пресс-службе компании.