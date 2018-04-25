Матиос уточнил количество самоубийств за время проведения АТО

Анатолий Матиос: За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство

По состоянию на 1 апреля 2018 года более 550 участников боевых действий на Донбассе покончили с собой, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", - заявил он на своей странице в Facebook.

По словам Матиоса, с начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли.

То есть почти 0,2% из всего количества участников АТО совершили суицид.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков сообщил, что более тысячи участников боевых действий на Донбассе покончили жизнь самоубийством.