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Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины

Сегодня, 20:37
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Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины - фото

Анатолий Матиос/Facebook

Матиос созывает совещание из-за видео

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что соберет совещание руководителей МИД, Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и Службы внешней разведки из-за провокационного видео.

На видео Румыния захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

«Информирую — буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

На YouTube появилось видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Теги:   Военная агрессия Румыния Анатолий Матиос

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