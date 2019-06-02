Матиос созывает совещание из-за видео захвата Румынией Буковины Сегодня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Матиос/Facebook Матиос созывает совещание из-за видео Анатолий Матиос/Facebook

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что соберет совещание руководителей МИД, Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и Службы внешней разведки из-за провокационного видео.

На видео Румыния захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

«Информирую — буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — написал Матиос на своей странице в Facebook.

На YouTube появилось видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.