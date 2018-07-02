Матерился и пытался душить. В Славянске водитель выкинул из маршрутки пассажира - видео

В Славянске Донецкой области водитель маршрутки отказался везти пассажира с Единым билетом и силой вытолкал его из автобуса.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам пострадавший, опубликовав видео инцидента.

"Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - написал Влад Самусенко.

На опубликованном видео видно, как парень отказывается покинуть маршрутку, ссылаясь на закон Украины. В свою очередь водитель набрасывается на него с нецензурной лексикой, после чего начинает душить и выталкивает из автобуса.

В итоге на место событий были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали у Самусенко нанесенные водителем телесных повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве уволили маршрутчика, который высадил из автобуса участника АТО.