02 июля 2018, понедельник

Матерился и пытался душить. В Славянске водитель выкинул из маршрутки пассажира - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водитель повел себя весьма агрессивно
Скриншот

Водитель повел себя весьма агрессивно

В Славянске Донецкой области водитель маршрутки отказался везти пассажира с Единым билетом и силой вытолкал его из автобуса.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам пострадавший, опубликовав видео инцидента.

"Я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск - Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - написал Влад Самусенко.

На опубликованном видео видно, как парень отказывается покинуть маршрутку, ссылаясь на закон Украины. В свою очередь водитель набрасывается на него с нецензурной лексикой, после чего начинает душить и выталкивает из автобуса.

В итоге на место событий были вызваны полиция и медики, которые зафиксировали у Самусенко нанесенные водителем телесных повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве уволили маршрутчика, который высадил из автобуса участника АТО.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове