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Материалы Bihus.info приобщили к делу о хищении в оборонке - Холодницкий

Сегодня, 17:18
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Материалы Bihus.info приобщили к делу о хищении в оборонке - Холодницкий - фото

НВ

Назар Холодницкий

Записи, которые обнародовали в расследовании программы Bihus.info по хищениям в оборонке, были приобщены к материалам уголовных производств САП и НАБУ. 

Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

Однако, материалы приобщили только 18 марта 2019 года.

"Об основном производстве по "Оптимумспецдеталь", которое касалось журналистского расследования, мы можем подтвердить: те записи, которые были обнародованы, являются частью уголовного производства, которое было передано из военной прокуратуры в НАБУ 1 марта 2017 года. Об этих материалах прокуроры САП не знали. Они не были приобщены к производствам по "Оптимумспецдеталь" и по Харьковскому бронетанковому заводу. Эти материалы были приобщены фактически только 18 марта 2019 года. Причем, это было сделано "втихаря", с попыткой продемонстрировать, что они там были все время", - сказал Холодницкий.

Напомним, в расследовании журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, который на данное время уже отстранен с должности, его 22-летний сын Игорь, гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и еще ряд лиц причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

В следующих частях расследования Bihus.Info все незаконные оборудки в оборонпроме раскрываются более детально.

Теги:   САП Назар Холодницкий Оборонпром Коррупция

Спецтема   Коррупция в оборонке

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