«Миф о вундерваффе был разрушен». Военный эксперт — о желании России сравнять счет матча Patriot — Кинжал 17 мая, 12:11 NV Премиум Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Военный эксперт Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, какой он владеет информацией о возможном повреждении ЗРК Patriot во время последней воздушной атаки на Киев.

«У меня есть информация, свидетельствующая о том, что он не поврежден. Все шесть аэробаллистических ракет Кинжал сбиты, а зенитно-ракетный комплекс Patriot не поврежден», — отметил он.

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В то же время эксперт предполагает, что Россия все же и дальше будет пытаться вывести из строя комплекс: