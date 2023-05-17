«Миф о вундерваффе был разрушен». Военный эксперт — о желании России сравнять счет матча Patriot — Кинжал

17 мая, 12:11
NV Премиум
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Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Военный эксперт Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, какой он владеет информацией о возможном повреждении ЗРК Patriot во время последней воздушной атаки на Киев.

«У меня есть информация, свидетельствующая о том, что он не поврежден. Все шесть аэробаллистических ракет Кинжал сбиты, а зенитно-ракетный комплекс Patriot не поврежден», — отметил он.

Видео дня

В то же время эксперт предполагает, что Россия все же и дальше будет пытаться вывести из строя комплекс:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Киев ПВО Ракетные удары ЗРК Patriot Радио NV Война России против Украины Х-47 Кинжал

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