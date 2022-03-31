«Убивай всех, сынок»: военные РФ уже прощаются с родными, не веря, что вернутся домой — аудиоперехват

31 марта, 14:43
Цей матеріал також доступний українською
Мать оккупанта посоветовала ему думать «лишь о себе» (Фото:ВСУ)

Мать оккупанта посоветовала ему думать «лишь о себе» (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты уже не только не верят в свою победу в Украине, но и сомневаются, что вообще вернутся живыми.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Так, один из российских военных прямо сообщил, что вряд ли сможет выжить, поскольку потери, которые понесло его подразделение, колоссальные, а руководство их бросило.

Видео дня
Читайте также:

Российские солдаты больше не верят в свою победу в Украине (Фото:ВСУ) «Вся хваленая армия обос*алась»: российские оккупанты желают смерти собственным генералам — аудиоперехват

«Майор нас кинул вчера. Нам всем кранты, раз он выехал. Прости там, если… Готовьтесь к тому, что могу не приехать», — предупредил он свою мать.

В свою очередь женщина отказалась принимать реальность и потребовала, чтобы он продолжал сражаться.

«Что значит „я могу не приехать“? Че, вообще ох*енел, что ли? Стреляй! Во всех стреляй, всех убивай, сынок! Только о себе думай», — посоветовала она.

https://www.youtube.com/watch?v=1x5szZ2avqA
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X