«Убивай всех, сынок»: военные РФ уже прощаются с родными, не веря, что вернутся домой — аудиоперехват 31 марта, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Мать оккупанта посоветовала ему думать «лишь о себе» (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты уже не только не верят в свою победу в Украине, но и сомневаются, что вообще вернутся живыми.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Так, один из российских военных прямо сообщил, что вряд ли сможет выжить, поскольку потери, которые понесло его подразделение, колоссальные, а руководство их бросило.

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«Майор нас кинул вчера. Нам всем кранты, раз он выехал. Прости там, если… Готовьтесь к тому, что могу не приехать», — предупредил он свою мать.

В свою очередь женщина отказалась принимать реальность и потребовала, чтобы он продолжал сражаться.

«Что значит „я могу не приехать“? Че, вообще ох*енел, что ли? Стреляй! Во всех стреляй, всех убивай, сынок! Только о себе думай», — посоветовала она.

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