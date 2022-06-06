«Очень страшные дела»: мать российского солдата рассказала ему о реальных потерях РФ в Украине — перехват 6 июня, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Мать оккупанта заявила, что РФ несет огромные потери, восполнить которые просто некем (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Из-за сокрытия кремлевским режимом достоверных сведений о потерях в Украине российские солдаты, порой, узнают о реальном положении дел от своих родственников.

По словам матери одного из оккупантов, некоторыеподразделения ВС РФ потеряли в боях до 80% личного состава.

«Там парень приехал и рассказывал, что от 15-й (бригады) от находящихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем — страшно все. А от 31-й бригады 100 человек осталось. Ужас творится!», — рассказала она сыну.

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Однако на этом плохие новости для рашиста не закончились, поскольку из-за того, что власти РФ не могут собрать силы для ротации, вернуться домой ему в ближайшее время не удастся.

«23 должна была быть смена, но людей не набрали. Инвалидам сказали тоже, они все уже годные. Чтобы они все в расположении части были. Вот такие вот дела. Очень страшно», — призналась мать захватчика.

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