«Меня захлестнуло горе и стыд». Живущая в Кременчуге мать пленного российского летчика попросила прощения у украинцев 11 марта, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Елена Головенская (Фото:Кадр видео СБУ / Telegram)

Один из захваченных в плен российских военных летчиков, осуществлявших бомбардировки украинских городов, оказался сыном жительницы города Кременчуг Полтавской области.

Видео с заявлением его матери, Головенской Елены Юрьевны, опубликовала Служба безопасности Украины.



«Мой родной сын, Головенский Алексей Сергеевич, проходил военную службу в полку морской авиации Российской Федерации, который дислоцируется на оккупированной Российской Федерацией территории Крыма в городе Саки. 5 марта 2022 года, выполняя преступные приказы российского командования, на самолете Су-30 СМ вылетел в Николаевскую область, где был сбит украинским ПВО и попал в плен», — рассказала она.

По ее словам, ей стыдно за сына.

«Про эту новость мы узнали из средств массовой информации, просматривая репортаж про сбитых летчиков под Николаевом. Меня захлестнуло горе и стыд за своего сына. Мы неоднократно слышали в Кременчуге жуткий вой сирен воздушной тревоги. Мне тяжело понять, как можно было выполнять преступный приказ командиров про бомбардировку Украины», — рассказала Елена Головенская.

Женщина попросила прощения у украинского народа.

«Естественно, я переживаю за своего сына. Попал в плен. Слава Богу, остался жив. Прошу прощения перед украинским народом за сына и за себя, что не смогла вырастить нормального достойного человека», — заявила она.

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