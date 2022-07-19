«Назвался грузом — полезай в кузов»: мать оккупанта убедила его не возвращаться домой — перехват 19 июля, 11:36 Женщина заявила сыну, что он попал в горячую точку, поскольку в прошлой жизни предал родину (Фото:Пророссийские боевики в грузовике возле Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родители российских оккупантов не только не против, что кремлевский режим посылает их детей на убой в Украину, но и сами агитируют их воевать, несмотря на огромные потери ВС РФ.

Один из захватчиков рассказал матери о желании своих сослуживцев дезертировать, на что она потребовала от сына, чтобы тот не только сам остался в зоне боевых действий, но и попытался переубедить других.

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«Нельзя ерундой вот заниматься. Лишить себя всего — всех наград за то, что вы здесь были… Тебе надо их убедить, чтобы остались. Понимаешь? Убегать от своего долга… Если ты уже туда залез… Ну, это прямо нарушение серьезное… Они знали, куда устраивались на работу… Уже назвался грузом — полезай в кузов!», — возмутилась женщина.

Кроме того, она заявила сыну, что его нахождение на войне — это последствие «прошлой жизни».

«У тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя предательство родины в прошлой жизни было», — пояснила она.

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