Мать пленного оккупанта отказалась с ним разговаривать — видео

17 августа, 11:57
Журналист Владимир Золкин даже усомнился, действительно ли это мать пленного солдата (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin)

Журналист Владимир Золкин даже усомнился, действительно ли это мать пленного солдата (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin)

На фоне обещаний кремлевской пропаганды огромных «гробовых», которые якобы выплачиваются гражданам РФ за смерть их родственников в Украине, для российских родителей пленный сын становится крушением всех надежд.

Убедиться в этом можно, посмотрев видео с их телефонными беседами, которые устраивает украинский журналист Владимир Золкин.

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Даже после матери, которую больше интересовала потеря взятого в кредит смартфона, отца, презирающего сына за то, что тот попали в плен, и жены, просившей перезвонить ей вечером, россияне продолжают поражать своим безразличием к судьбе близких, поскольку на этот раз с захваченным солдатом ВС РФ даже не захотели разговаривать.

Видео дня

https://twitter.com/VolodymyrZolkin/status/1558305894185697281
https://twitter.com/VolodymyrZolkin/status/1558306684518506496

— Хотите поговорить со своим сыном? Он в плену в Украине.

— Не хочу…, — ответила мать оккупанта.

— Не желаете с сыном говорить?, — удивился журналист.

— Что, прям сейчас?, — спросила женщина, после чего Золкин даже поинтересовался у солдата, действительно ли это его мать.

https://twitter.com/buch10_04/status/1559805456129867778
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Россияне Российские военные Война России против Украины

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