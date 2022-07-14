Российский удар по Виннице. Мать погибшей девочки Лизы находится в тяжелом состоянии

14 июля, 21:30
Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:l.i.z.i.love / instagram)

Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:l.i.z.i.love / instagram)

Мама погибшей девочки Лизы — Ирина Дмитриева — находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила ее коллега Ирина Асман в Facebook.

«Сегодня в Виннице в эпицентре обстрела оказались наша сотрудница Ирина Дмитриева вместе с ее маленькой дочерью. Дочь погибла на месте… Ира в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщила она.

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Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала о развитии своей девочки. Она писала о том, что является мамой особенного ребенка, с синдромом Дауна.

Сама Ирина из Винницы, но с мужем жила в Киеве. Однако чуть больше двух лет назад супруги расстались, и женщина с дочерью вернулась к маме в Винницу. Дочка продолжала часто видеться с папой, он тоже занимался ее воспитанием.

https://www.instagram.com/p/Cf--N-zNsov

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 22 погибших и около 100 пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=C1kSiSNo8YM&feature=emb_imp_woyt

Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Военные преступления Военные преступления РФ Дети Война России против Украины

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