Оказалась в шоке. Мать пленного оккупанта во время общения с сыном даже не поняла, что он в Украине — видео 26 сентября, 13:12 Россиянка заявила, что военное руководство РФ обещало не отправлять ее сына на войну (Фото:Скриншот видео Владимира Золкина)

Кремлевская пропаганда создала для россиян параллельную реальность, вынужденный выход из которой становится для них настоящим шоком.

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение в Украину началось уже более чем полгода назад, граждане РФ до сих пор не до конца понимают, что вообще происходит.

Так, мать одного из пленных оккупантов, во время общения с ним даже не поняла, что ее сын находится в Украине.

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— Когда россияне поймут, что в Украину не надо идти? — поинтересовался у нее во время интервью журналист Владимир Золкин.

— Не знаю. А к чему такие вопросы? — спросила женщина.

— Ну, ваш сын пришел убивать наших людей… Я вам задаю вопрос. Думаю, может вы знаете, — пояснил Золкин.

— В смысле?! Он что, на Украине?! — ужаснулась мать российского захватчика, осознав, наконец, что ее сын находится в плену.

По словам россиянки, военное руководство РФ обещало не отправлять его на войну, поскольку он срочник, и она в это поверила.

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