«Духовные скрепы»: в РФ обманули мать оккупанта, отдавшую последние деньга за его вывод с фронта — перехват

29 июня, 14:13
Мать оккупанта отказалась верить, что ее могли обмануть (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Мать оккупанта отказалась верить, что ее могли обмануть (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Мать одного из российских захватчиков решила дать взятку, чтобы его перевели из Украины в более безопасное место, однако выполнения данного ей обещания так и не дождалась, оставшись без денег.

Об этом свидетельствует аудиоперехват ее телефонного разговора с сыном, который обнародовал в среду, 29 июня, у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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«Я ездила. Видела Юру, передала ему деньги для зама (заместителя — ред.) Гаспаряна. Гаспарян обещает за эти деньги перевести тебя», — рассказала россиянка.

Видео дня

В то же время сам оккупант усомнился, что данное обещание будет выполнено, заявив, что вместе с ним еще трое военных, которые также дали взятку за перевод, однако так этого и не дождались.

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«Как? Что ты говоришь такое? Как это? Как же так? Такие деньги взяли! Не может быть такого. Я не верю… Они последние деньги забрали!», — возмутилась женщина.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542057098971865090
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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