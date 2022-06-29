«Духовные скрепы»: в РФ обманули мать оккупанта, отдавшую последние деньга за его вывод с фронта — перехват 29 июня, 14:13 Мать оккупанта отказалась верить, что ее могли обмануть (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Мать одного из российских захватчиков решила дать взятку, чтобы его перевели из Украины в более безопасное место, однако выполнения данного ей обещания так и не дождалась, оставшись без денег.

Об этом свидетельствует аудиоперехват ее телефонного разговора с сыном, который обнародовал в среду, 29 июня, у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Я ездила. Видела Юру, передала ему деньги для зама (заместителя — ред.) Гаспаряна. Гаспарян обещает за эти деньги перевести тебя», — рассказала россиянка.

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В то же время сам оккупант усомнился, что данное обещание будет выполнено, заявив, что вместе с ним еще трое военных, которые также дали взятку за перевод, однако так этого и не дождались.

«Как? Что ты говоришь такое? Как это? Как же так? Такие деньги взяли! Не может быть такого. Я не верю… Они последние деньги забрали!», — возмутилась женщина.

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