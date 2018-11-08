"Массовый красный звездопад": в Одессе вандалы разрисовывали памятники потемкинцам

В Одессе неизвестные разрисовали красной краской памятник Потемкинцам-потомки в сквере на Таможенной площади.
Как передает Думская, вандалы также облили краской памятник участнику восстания на броненосце Потемкин Григорию Вакуленчуку и мемориальную доску большевикам, убитым в 1920 году.
На постаменте памятников неизвестные оставили надпись: "Смерть червоним катам".
Одесская ячейка Правого сектора заявила, что акты вандализма были совершены "неизвестными патриотами" в честь 101-й годовщины октябрьского переворота 1917 года (25 октября по старому стилю), в результате которого к власти пришли большевики.
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"В честь 101-й годовщины большевистского переворота устроили массовый красный звездопад. Под руку патриотов попали памятники комсомольцам, лицам, причастным к установлению красной власти в Одессе, участникам восстания на броненосце Потемкин", - заявили в Правом секторе.
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