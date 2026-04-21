По информации сотрудников польского Института нацпамяти, братская могила на Волыни была обнаружена в первый же день поисковых работ (Фото: x.com/ipngovpl)

В ходе поисковых работ на месте бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области была обнаружена ранее неизвестная братская могила .

Об этом 21 апреля сообщили в польском Институте национальной памяти.

По информации сотрудников учреждения, братская могила была обнаружена в первый же день поисковых работ.

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«Начальный этап раскопок не позволяет на данный момент оценить точные размеры могилы, но, безусловно, это массовое захоронение», — заявили они.

Накануне в украинском Институте национальной памяти сообщали, что с 20 апреля по 1 мая на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая будут проводиться поисковые работы с целью обнаружения останков местных жителей, погибших в августе 1943 года.

При этом, как отмечали в УИНП, именно в конце августа 1943 года (в ночь на 29 августа, по другим данным — 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. Согласно данным из архива, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

23 марта в селе Углы на Ровенщине украинские и польские специалисты начали поисково-эксгумационные работы с целью выявления жертв Волынской трагедии. К экспедиции привлекли около 20 специалистов, которые уже на начальном этапе обнаружили единичные человеческие останки, предположительно со старого кладбища.

Инфографика: NV

27 марта в Минкульте Украины сообщили, что в селе Углы в Ровенской области завершили совместные украинско-польские поисковые работы, во время которых массовых захоронений поляков не обнаружили.

В частности, был исследован участок бывшего немецкого кладбища, где, по слухам, могли быть похоронены жители села, погибшие в 1943 году.

В результате исследований удалось обнаружить остатки бывшей часовни, найти старые немецкие гражданские захоронения и одно отдельное захоронение мужчины, личность которого еще выясняют.

Украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля 30 сентября 2025 года начали эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства. Они предполагают, что на этом месте могут быть похоронены до 18 бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Людовой в марте 1947 года, защищая местных украинцев от депортации.

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В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по Волынской трагедии завершили полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были найдены останки 42 человек. ДНК-тесты будут делать на территории Польши.

В июне Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове в отношении погибших в 1939 году польских военных.