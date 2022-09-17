ISW: Массовые захоронения в Изюме — свидетельство того, что зверства россиян в Буче не были аномалией 17 сентября, 08:23 После побега оккупантов из Изюма были обнаружены массовые захоронения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.



Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны (ISW).

«Обнаружение массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях», — говорится в сводке.



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Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Потом президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.



Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских камерах пыток в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделении полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".



В ISW предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.



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