Военные преступления РФ. Опубликованы спутниковые снимки мест массового захоронения вблизи Изюма

17 сентября, 13:58
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Спутниковый снимок мест массового захоронения жертв РФ, сделанный в марте вблизи Изюма Харьковской области (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Спутниковый снимок мест массового захоронения жертв РФ, сделанный в марте вблизи Изюма Харьковской области (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

В субботу, 17 сентября, Maxar Technologies показала спутниковые снимки мест массового захоронения жертв РФ вблизи Изюма Харьковский области.

Их опубликовали в аккаунте компании в Twitter.

Показаны спутниковые снимки, сделанные в марте и в августе текущего года.

https://twitter.com/Maxar/status/1570914241208623106

На них видно могилы погибших в лесополосе на въезде в город.

Видео дня

16 сентября Генштаб ВСУ обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

https://www.youtube.com/watch?v=NEiHRi5iS-8

В Американском институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Изюм Харьковская область Массовые захоронения Военные преступления РФ Война России против Украины

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