Военные преступления РФ. Опубликованы спутниковые снимки мест массового захоронения вблизи Изюма
Спутниковый снимок мест массового захоронения жертв РФ, сделанный в марте вблизи Изюма Харьковской области (Фото:Maxar Technologies/Twitter)
В субботу, 17 сентября, Maxar Technologies показала спутниковые снимки мест массового захоронения жертв РФ вблизи Изюма Харьковский области.
Их опубликовали в аккаунте компании в Twitter.
Показаны спутниковые снимки, сделанные в марте и в августе текущего года.
На них видно могилы погибших в лесополосе на въезде в город.
16 сентября Генштаб ВСУ обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.
В Американском институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.
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