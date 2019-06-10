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Массовые обыски в Крыму: у жены одного из крымских татар начались преждевременные роды

Сегодня, 09:47
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Массовые обыски в Крыму: у жены одного из крымских татар начались преждевременные роды - фото

Крымская солидарность/Facebook

Мужа беременной женщины задержали российские силовики

Утром в понедельник, 10 июня, в шести домах крымских татар в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски и задержания.

Как сообщает Крымская солидарность, по дороге в Ростов российские правоохранители остановили сестру и отца одного из крымских татар — Ризы Омерова.

Его отца задержали, а в доме провели обыски. Затем был задержан и сам Риза Омеров.

Во время обыска в их доме у супруги крымского татарина от пережитого стресса начались преждевременные роды. Женщина находилась на седьмом месяце беременности. Ее увезли в роддом.

Также были задержаны другие крымские татары, в домах которых прошли обыски: Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.

Всего обыски начались в шести домах.

Напомним, в конце марта в Крыму прошли самые массовые за последние пять лет обыски в домах крымских татар.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал обыски началом новой, еще более жестокой волны репрессий и гонений на крымских татар.

Теги:   Аннексия Крыма Обыски в Крыму Крымские татары

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