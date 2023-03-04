Проходит плановая ротация позиций. Бахмут контролируется ВСУ и массового отвода войск не происходит — Череватый 4 марта, 23:00 Украинские военные, защищающие Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия не взяла под контроль город Бахмут Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.

Об этом он сказал в комментарии CNN.

"Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией. Массового отвода украинских войск тоже не происходит», — говорится в сообщении.

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В ответ на сообщение о выводе некоторых подразделений Череватый отметил, что украинские войска проводят контролируемую плановую ротацию позиций в Бахмуте.

По состоянию на субботу, 4 марта, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений», - добавил Череватый.

По его словам, более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, трое попали в плен.

Как сообщает британская разведка, украинская оборона Бахмута Донецкой области находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста.

По данным американского Института изучения войны ( ISW), украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого ухода из части Бахмута Донецкой области.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Содержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.