Проходит плановая ротация позиций. Бахмут контролируется ВСУ и массового отвода войск не происходит — Череватый
Украинские военные, защищающие Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия не взяла под контроль город Бахмут Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.
Об этом он сказал в комментарии CNN.
"Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией. Массового отвода украинских войск тоже не происходит», — говорится в сообщении.
В ответ на сообщение о выводе некоторых подразделений Череватый отметил, что украинские войска проводят контролируемую плановую ротацию позиций в Бахмуте.
По состоянию на субботу, 4 марта, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Василовка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.
"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений», - добавил Череватый.
По его словам, более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, трое попали в плен.
Как сообщает британская разведка, украинская оборона Бахмута Донецкой области находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста.
По данным американского Института изучения войны ( ISW), украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого ухода из части Бахмута Донецкой области.
28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Содержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.
Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.
Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.