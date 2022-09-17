«Убивают целыми семьями». Ермак показал могилы 6-летней девочки и ее родителей в Изюме 17 сентября, 12:11 Погребение целой семьи в Изюме (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выставил фото с места массового захоронения людей в городе Изюм Харьковской области. На нем рядом расположены могилы шестилетней девочки и ее родителей.

Соответствующие кадры он обнародовал в Telegram.

«Россия убивает украинцев целыми семьями. Изюм. Олеся, 6 лет. Убита российскими террористами. Ее родители похоронены рядом», - написал Ермак.

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Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

В ISW предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

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