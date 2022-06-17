NYT показала массовое захоронение в Лисичанске: в нем находится около 300 тел мирных жителей

17 июня, 12:05
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В могиле находятся тела мирных жителей, погибших за последние месяцы в результате обстрелов (Фото:State Emergency Services of Ukraine Press Service/Handout via REUTER)

В могиле находятся тела мирных жителей, погибших за последние месяцы в результате обстрелов (Фото:State Emergency Services of Ukraine Press Service/Handout via REUTER)

На окраине Лисичанска Луганской области обнаружили массовое захоронение, сообщает американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что в могиле находится около 300 тел мирных жителей, погибших за последние месяцы в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.

Могила представляет собой длинную незакопанную траншею. В ней находятся тела людей без родственников, которые могли бы забрать их и похоронить.

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Украинские военные объяснили, что траншею не могут засыпать, поскольку техника направлена на сооружение окопов.

16 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по зданию в Лисичанске, где укрывались люди. В результате погибли минимум три человека.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Лисичанск Массовые захоронения Война России против Украины

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