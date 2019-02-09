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Массовое задержание на Контрактовой площади в Киеве: возле отделения полиции произошла потасовка

Вчера, 17:34
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НПУ

Неизвестные применили газовые баллончики против полицейских

В субботу, 9 февраля, на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей с прикрытыми лицами.

По данным полиции, у них также обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет. Было принято решение доставить их в отделение полиции для получения разъяснения и установления личностей задержанных. 

В служебном транспорте полиции мужчины выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. 

Отмечается, что на Контрактовой площади происходит несколько мероприятий, в том числе встреча с избирателями одного из кандидатов в президенты, а также акция Кто заказал Катю Гандзюк?

Фото: НПУ
Фото: НПУ
Фото: НПУ

После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа неизвестных, которая начала штурмовать здание полиции и устроила потасовку. В отношении правоохранителей применили газовые баллончики. Злоумышленники пытались повредить входные двери и устроили драку с полицией.

По данному факту правоохранители задержали около 40 человек.

Начаты три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В результате инцидента трое полицейских госпитализированы.

Теги:   Потасовка Задержание Контрактовая площадь Полиция Киев

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