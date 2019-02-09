Массовое задержание на Контрактовой площади в Киеве: возле отделения полиции произошла потасовка
В субботу, 9 февраля, на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей с прикрытыми лицами.
По данным полиции, у них также обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет. Было принято решение доставить их в отделение полиции для получения разъяснения и установления личностей задержанных.
В служебном транспорте полиции мужчины выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.
Отмечается, что на Контрактовой площади происходит несколько мероприятий, в том числе встреча с избирателями одного из кандидатов в президенты, а также акция Кто заказал Катю Гандзюк?
После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа неизвестных, которая начала штурмовать здание полиции и устроила потасовку. В отношении правоохранителей применили газовые баллончики. Злоумышленники пытались повредить входные двери и устроили драку с полицией.
По данному факту правоохранители задержали около 40 человек.
Начаты три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
В результате инцидента трое полицейских госпитализированы.