Массовое задержание на Контрактовой площади в Киеве: возле отделения полиции произошла потасовка Вчера, 17:34 2719 Цей матеріал також доступний українською НПУ Неизвестные применили газовые баллончики против полицейских НПУ

В субботу, 9 февраля, на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей с прикрытыми лицами.

По данным полиции, у них также обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет. Было принято решение доставить их в отделение полиции для получения разъяснения и установления личностей задержанных.

В служебном транспорте полиции мужчины выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

Отмечается, что на Контрактовой площади происходит несколько мероприятий, в том числе встреча с избирателями одного из кандидатов в президенты, а также акция Кто заказал Катю Гандзюк?

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Фото: НПУ

После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа неизвестных, которая начала штурмовать здание полиции и устроила потасовку. В отношении правоохранителей применили газовые баллончики. Злоумышленники пытались повредить входные двери и устроили драку с полицией.

По данному факту правоохранители задержали около 40 человек.

Начаты три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В результате инцидента трое полицейских госпитализированы.