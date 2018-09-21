Массовое отравление жителей села в Тернопольской области: Госпотребслужба нашла ряд нарушений во время обработки полей

Во время обработки полей самолетом агропредприятия Агрополис в Тернопольской области, где массово отравились жители села Иване-Пустое, обнаружили ряд нарушений.

По данным Госпотребслужбы в регионе, руководство предприятия нарушило процедуру уведомления органов местного самоуправления и населения. Сельского голову уведомили об обработке накануне, однако по законодательству агрофирма должна была сообщить не менее чем за два дня до проведения авиационного окропления.

На видео, которое предоставили местные жители, также видно, что при проведении не соблюдались санитарно-защитные зоны. Самолет разворачивался над жилыми домами.

Отмечается, что поля обрабатывали препаратом Ураган-форте, он зарегистрирован на территории Украины и разрешен к использованию.

Специалисты отобрали образцы почвы и растений для исследования на остаточное количество пестицида, которым осуществлялась авиационная обработка. Отбор проб осуществлялся в пределах санитарно-защитной зоны на расстоянии ближе одного километра к жилым домам.

Результаты исследований будут известны в течении суток.

Отмечается также, что пострадавшие проходят амбулаторное лечение дома.

Ранее сообщалось, что около 250 жителей села обратились в больницу с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после обрызгивания полей с самолета. Поля начали обрызгивать 18 сентября.