Массовое отравление в Тернопольской области: около 250 человек пожаловались на плохое самочувствие после обработки полей

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения, передает местное издание 0352.ua.

Как сообщается, в медицинское учреждение обратились около 250 человек с симптомами головокружения и тошноты. По словам пациентов, им стало плохо после обрызгивания полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 - дети", – сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

В сообщении отмечается, что поля начали обрызгивать 18 сентября.

"Сразу после этого у всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг, 20 сентября, в селе работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что в Волынской области от отравления умер двухлетний ребенок.