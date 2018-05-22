Массовое отравление детей в Николаеве: в больнице остаются 29 школьников

По состоянию на утро вторника, 22 мая, в больнице Николаева остаются 29 школьников, которые отравились в результате распыления неизвестного вещества.
По данным спасателей, жизни детей ничего не угрожает.
Причины отравления пока неизвестны.
Напомним, 21 мая в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом. В результате были эвакуированы около 400 человек.
Полиция провела проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города Николаева.
В результате отравления неизвестным веществом в реанимацию попали двое детей.
По результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.
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