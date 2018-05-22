Массовое отравление детей в Николаеве: в больнице остаются 29 школьников

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Дети жаловались на першение в горле, тошноту и головокружение
Фото: ГСЧС

Дети жаловались на першение в горле, тошноту и головокружение

По состоянию на утро вторника, 22 мая, в больнице Николаева остаются 29 школьников, которые отравились в результате распыления неизвестного вещества.

По данным спасателей, жизни детей ничего не угрожает.

Причины отравления пока неизвестны.

Напомним, 21 мая в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом. В результате были эвакуированы около 400 человек.

Полиция провела проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города Николаева.

В результате отравления неизвестным веществом в реанимацию попали двое детей.

По результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.

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