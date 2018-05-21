Массовое отравление в школе Николаева: полиция рассказала о результатах проб воздуха

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Правоохранители подозревают хулиганство

Правоохранители подозревают хулиганство

По результатам исследований замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве специалисты не нашли опасных веществ.

Об этом говорится в информации полиции.

Вследствие массового отравления детей в понедельник, 21 мая, после распыления неизвестного вещества полиция начала уголовное производство по подозрению в хулиганских действиях.

Статья Уголовного кодекса по этому обвинению (ч. 1 ст. 296) предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По обновленным данным, на лечении в городской детской больнице Николаева с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находится 36 учеников.

Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыления в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Напомним, 21 мая в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом. В результате были эвакуированы около 400 человек, предварительно 32 ребенка доставили в больницу для уточнения состояния здоровья.

Полиция провела проверку по факту массового отравления детей в одной из школ города Николаева.

В результате отравления неизвестным веществом в реанимацию попали двое детей.

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