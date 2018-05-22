Массовое отравление в школе Харькова: специалисты установили источник неизвестного газа

Школу №3 в Харькове после распыления газа эвакуировали

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили, что неизвестный газ в школе Харькова был распылен из баллончика индивидуальной защиты.

"Предварительно установлено, что газ распылен из баллончика индивидуальной защиты в помещениях уборной на втором этаже", - сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко, передает Укринформ.

По данным специалистов, одного баллончика перечного газа хватит для поражения нескольких десятков человек в закрытом помещении.

В прокуратуре Харькова добавили, что версия о теракте или диверсии не рассматривается. Расследование введется по статье хулиганство.

"В случае если выяснится, что газ распылил ребенок, на его родителей ждет административная ответственность. Наказание для самого ребенка будет зависеть от его возраста", - пояснил прокурор Сергей Колесник.

Напомним, что 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. Инцидент произошел около 11:20 во время перерыва в районе туалетов на втором этаже.

По данным Минздрава, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель. Сейчас в больнице находится 26 детей.