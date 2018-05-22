Массовое отравление в школе Харькова: спасатели и полиция прокомментировали инцидент

На месте работают спасатели и медики

Специалисты провели соответствующие замеры в школе Харькова, где распылили неизвестное вещества.

По данным спасателей, опасных веществ не обнаружили. Работы по обследованию здания школы завершены.

Жизни детей угрозы нет. Причины происшествия устанавливаются.

По факту отравления полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что в больнице находится 26 детей.

Ранее сообщалось, что в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. Инцидент произошел в около 11:20 во время перемены в районе туалетов на втором этаже

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в больницу доставили 37 детей.