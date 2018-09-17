17 сентября 2018, понедельник

Массовое отравление в школе Днепра: количество пострадавших возросло до 38 человек

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Школу закрыли на карантин до 21 сентября
фото: 056.ua

Школу закрыли на карантин до 21 сентября

По состоянию на понедельник, 17 сентября, количество отравившихся в школе Днепра детей возросло до 38 человек.

Об этом сообщил Facebook директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.

В больнице находятся 22 ребенка, еще восемь проходят лечение дома. Врачи провели медосмотр почти всех учеников школы, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что с жалобами на ухудшение самочувствия госпитализированы 18 детей.

Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Школьники в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных отделениях различных больниц города.

Школу закрыли на карантин.

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