Массовое отравление в школе Днепра: количество пострадавших возросло до 38 человек

По состоянию на понедельник, 17 сентября, количество отравившихся в школе Днепра детей возросло до 38 человек.
Об этом сообщил Facebook директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.
В больнице находятся 22 ребенка, еще восемь проходят лечение дома. Врачи провели медосмотр почти всех учеников школы, где произошел инцидент.
Ранее сообщалось, что с жалобами на ухудшение самочувствия госпитализированы 18 детей.
Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Школьники в состоянии средней тяжести находятся в инфекционных отделениях различных больниц города.
Школу закрыли на карантин.
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