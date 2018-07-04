Массовое отравление в лагере под Киевом. Почему детское заведение продолжило работать

Всего в заведении отдыхают более 200 человек

В частном детском лагере Славутич в Киевской области отравились 12 детей. Одна девочка находится в коме. Ее транспортировали в киевскую больницу Охматдет. Заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций больницы Охматдет Александр Урин сообщил, что девочка в тяжелом состоянии, она в реанимации. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Состояние детей

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Юлия Логвинюк рассказала, что детям стало плохо накануне. Но уже на утро состояние четырех детей улучшилось.

Пока нет оснований считать, что отдыхающие могли отравиться блюдами из столовой

Также она сообщила, что на месте работает комиссия, результаты пока неизвестны.

В состав комиссии, которая работает на месте происшествия в Переяслав - Хмельницком районе входят врачи-педиатры, представители Госпродпотреб службы и лабораторного центра МЗ Украины. Прибыл и прокурор района, рассказала директор департамента здравоохранения Алла Арешкович. Дети пройдут дополнительные обследования в лагере или по месту жительства. Все дети, которые отравились, из Киева.

Комиссии пришлось ждать 3 часа перед тем, как их допустили к осмотру детей, добавила Арешкович. Директор лагеря позволила комиссии начать работу в присутствии двух адвокатов.

Частный случай

Всего в заведении отдыхают более 200 человек. Корреспондент Радио НВ связался с представителем лагеря Славутич. В детском учреждении уверяют, что все 12 отравившихся детей относятся к отдельной группе девочек из школы художественной гимнастики, за них несет ответственность тренер.

В лагере отмечают, пока нет оснований считать, что отдыхающие могли отравиться блюдами из столовой. Сотрудник подчеркнула, что службы проверки взяли пробы пищи. Администрация будет комментировать ситуацию только после результатов исследования. Сейчас изменение в лагере продолжается.

До инцидента суды рассматривали дела о возврате имущества детского лагеря Славутич в государственную собственность

Если в детском лагере установлено угрозу для здоровья, необходимо обращаться к медицинскому работнику, а тот в течение одного-двух часов должен проинформировать территориальные лабораторные центры, рассказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он добавил, что в течение суток должно начаться расследование. Оно продлится от 5 дней до двух недель. Эксперт отметил, согласно изменениям, которые вступили в этом году, Государственный инспектор может остановить деятельность заведения на 10 суток с последующей передачей в суд.

Рубан отметил, что перед каждым летним сезоном детские лагеря проверяют. В случае, если у детей или родителей жалобы на продукты питания, Рубан советует обращаться в региональные управления Госпродпотребслужбы.

По факту массового отравления детей в детском лагере в Переяслав-Хмельницком районе начато уголовное производство по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Хозяйственные суды к этому инциденту рассматривали дела о возврате имущества детского лагеря Славутич в государственную собственность.