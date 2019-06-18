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Массовое отравление в кафе во Львовской области: количество заболевших увеличилось до 28

Вчера, 17:25
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Массовое отравление в кафе во Львовской области: количество заболевших увеличилось до 28 - фото

jarmoluk / Pixabay

Из-за массового отравления полиция открыла дело

Во Львовской области после посещения кафе Озон в городе Каменка-Бугская к медикам обратились 28 человек с подозрением на пищевое отравление.

Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Первые пять человек, в том числе ребенок, к врачам обратились 15 июня. На следующий день — еще девять человек. 17 июня были госпитализированы 13 человек, 18 июня — один человек.

«Госпитализированы 23 человека, пять человек находится на амбулаторном лечении», — сообщили в центре.

Больных доставили в больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Предварительный опрос больных установил, что причиной отравления могло стать сырое яйцо в соусе к салату Цезарь.

Точную причину установит эпидемиологическое расследование.

Напомним, что по факту отравления в кафе в Каменке-Бугской полиция открыла уголовное производство.

Теги:   Львовская область Отравление людей

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