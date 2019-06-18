Массовое отравление в кафе во Львовской области: количество заболевших увеличилось до 28
Во Львовской области после посещения кафе Озон в городе Каменка-Бугская к медикам обратились 28 человек с подозрением на пищевое отравление.
Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины.
Первые пять человек, в том числе ребенок, к врачам обратились 15 июня. На следующий день — еще девять человек. 17 июня были госпитализированы 13 человек, 18 июня — один человек.
«Госпитализированы 23 человека, пять человек находится на амбулаторном лечении», — сообщили в центре.
Больных доставили в больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.
Предварительный опрос больных установил, что причиной отравления могло стать сырое яйцо в соусе к салату Цезарь.
Точную причину установит эпидемиологическое расследование.
Напомним, что по факту отравления в кафе в Каменке-Бугской полиция открыла уголовное производство.