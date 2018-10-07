Массовое отравление в детсаду в Хмельницкой области: открыто производство, количество госпитализированных возросло

Количество госпитализированных в результате отравления в детском саду города Нетишин Хмельницкой области возросло до 36, открыто уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"В больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", - отметили в полиции.
По состоянию на 6 октября в медицинских учреждениях Нетишина находилось 22 воспитанника детсада и трое взрослых: 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын.
По факту массового отравления детей и взрослых открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Причины отравления пока устанавливается.
Ранее сообщалось, что в детском учебном заведении №6 Радуга в городе Нетишин Хмельницкой области, где была 5 октября была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, количество госпитализированных увеличилось до 31, среди которых 26 детей.
Комментарии
Правила комментирования