11 октября 2018, четверг

Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56

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Причиной отравления стала сальмонелла
Фото: Pixabay

Причиной отравления стала сальмонелла

Количество пострадавших в результате отравления в детском саду Радуга в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек.

Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центр Минздрава Татьяна Федак, пишет Укринформ.

По ее словам, среди пострадавших - 44 ребенка.

Большинство отравившихся имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания.

"У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", -  пояснила Федак.

Она добавила, что сальмонеллу обнаружили в столовой детсада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для нарезания мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

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