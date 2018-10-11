Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56

Количество пострадавших в результате отравления в детском саду Радуга в Нетешине Хмельницкой области возросло до 56 человек.

Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центр Минздрава Татьяна Федак, пишет Укринформ.

По ее словам, среди пострадавших - 44 ребенка.

Большинство отравившихся имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания.

"У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - пояснила Федак.

Она добавила, что сальмонеллу обнаружили в столовой детсада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для нарезания мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.