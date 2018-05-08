Массовое отравление в Черкассах: в ГСЧС назвали возможную причину

О зловонном запахе возле школы жители близлежащих домов сообщали еще вчера

Помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко заявил, что причиной массового отравления в школе №8 могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от учебного учреждения.

В комментарии Сегодня он рассказал о том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты...Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал Проценко.

Напомним, на линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание.

Всего в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали 53 учеников и двух учителей.

Также отмечалось, что двое военных из части, расположенной неподалеку, потеряли сознание.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.