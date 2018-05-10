Массовое отравление в Черкассах: в больницу попали еще двое детей

Эксперты до сих пор не определили вещество, которым отравились дети и учителя в Черкассах

В Черкассах 9 мая были госпитализированы еще двое детей, которые отравились неизвестным веществом.

Как сообщает ТСН, накануне вечером плохо стало мальчику, а в среду утром госпитализировали ученицу школы №8.

Эксперты до сих пор не определили, каким именно веществом отравились школьники и учителя.

"На моем опыте такого отравления не было", - заявил один из медиков, который работает с пострадавшими.

Врачи говорят, что первые результаты исследований будут через несколько дней.

Школу, где произошел инцидент, закрыли минимум до понедельника.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

На данный момент в Черкассах загрязнение не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.