Массовое отравление в Черкассах: в больницу попали еще двое детей

В Черкассах 9 мая были госпитализированы еще двое детей, которые отравились неизвестным веществом.
Как сообщает ТСН, накануне вечером плохо стало мальчику, а в среду утром госпитализировали ученицу школы №8.
Эксперты до сих пор не определили, каким именно веществом отравились школьники и учителя.
"На моем опыте такого отравления не было", - заявил один из медиков, который работает с пострадавшими.
Врачи говорят, что первые результаты исследований будут через несколько дней.
Школу, где произошел инцидент, закрыли минимум до понедельника.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
На данный момент в Черкассах загрязнение не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.
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