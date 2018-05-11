Массовое отравление в Черкассах: появились первые результаты лабораторных исследований

Анализы, отобранные с места происшествия, переданы в лаборатории Киева

Специалисты химико-радиологической лаборатории провели замеры воздуха и почвы, на содержание опасных химических веществ на территории школы №8 в Черкассах, где произошло массовое отравление.

Как сообщил у себя в Facebook пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко, превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Лаборатория Госпотребслужбы Черкасс взяла пробы воздуха, воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. По результатам исследований атмосферного воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не обнаружено.

В учебных классах и производственных помещениях школы проведены измерения мощности гамма-излучения и бета-загрязнения поверхностей, превышение нормативных уровней не выявлено. Лабораторные исследования по другим показателям продолжается.

Промышленная лаборатория ПАО Азот провела проверку на содержание окислов азота и углерода, а также аммиака. Превышений более допустимой концентрации не выявлено.

Подразделение Госпогранслужбы провел химическую разведку помещений и прилегающей территории школы на содержание боевых отравляющих веществ и химически опасных веществ.

По результатам обследования превышений предельных уровней не выявлено.

Анализы, отобранные с места происшествия, переданы в Киевский институт экологии и токсикологии, лабораторию токсикологии Национальной детской специализированной больницы Охматдет, а также в немецкую Лаборатории Др. Редгера в Киеве.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Всего были госпитализированы 54 ребенка и четверо взрослых.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.