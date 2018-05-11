Массовое отравление в Черкассах: обучение в школе, где пострадали дети, возобновят в понедельник

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала администрации школы № 8 в Черкассах возобновить учебный процесс с понедельника, 14 мая.
Об этом в комментарии местному изданию ИнфоМост сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов.
По его словам, в школе проводится дератизация помещения.
Установить причины массового отравления детей специальным службам пока не удалось. Однако Воронов надеется, что уже к понедельнику расследование будет иметь результаты.
Он также отметил, что работники СБУ вместе с психологами проводят опросы у детей в присутствии их родителей относительно произошедшего.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Всего были госпитализированы 54 ребенка и четверо взрослых.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.
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