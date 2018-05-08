Массовое отравление в Черкассах: количество госпитализированных возросло до 57

Отравление произошло локально на территории, где проходила школьная линейка

Количество госпитализированных в больницы в результате отравления неизвестным веществом в Черкассах увеличилась до 57 человек.

Об этом сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

"По состоянию на 19:00 в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализировали 53-х школьников и четырех учителей. 11 детей в состоянии средней тяжести находятся в реанимации, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, рисков для жизни пострадавших нет - все находятся в сознании.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что по состоянию на 19:00 в больницах остаются 56 пострадавших - 53 детей и трое взрослых. В отделении интенсивной терапии находятся 12 (11 детей и один взрослый) человек.

Статус по Москве на 19:00:

Госпитализированы 56 человек: 53 детей, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается. - Ульяна Супрун (@usuprun) 8 мая 2018

Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества.

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Напомним, что утром 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. Всего скорые госпитализировали 53 учеников и двух учителей. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

На данный момент в Черкассах загрязнение не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.